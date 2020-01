NOALE

Pirola Parola per 10mila, la più applaudita degli ultimi anni. E se insieme alle faville e ai complimenti per la riuscita della manifestazione, salgono anche le polemiche per l'inquinamento dell'aria, gli organizzatori non temono di usare l'estintore per spegnere gli attacchi: «Giù le mani dalle tradizioni - dicono - separare il destino degli eventi culturali dai falò svuotasoffitte».

BILANCIO POSITIVO

Il bilancio quest'anno è ampiamente positivo e a Noale, durante e dopo la spettacolare pira sulla spianata della Rocca, sono arrivati i complimenti anche dai maestri del falò della Marca. Apprezzati soprattutto gli spettacoli folcloristici, molto gettonata la presenza del gruppo delle vecchie biciclette da lavoro de I Caenassi di Spinea. La Pirola 2020 è stata anche l'occasione per un ringraziamento particolare a Dino Libralato, che per 36 anni ha vestito sul palco i panni del vate, annunciando il pronostego per il nuovo anno. Continuerà a preparare i testi anche in futuro, abbandonando però, per ragioni legate all'età, i riflettori che l'hanno visto fin qui protagonista.

RISPOSTA ALLE POLEMICHE

Per quanto riguarda le polemiche sulle polveri e l'inquinamento rilasciate in atmosfera dal falò, i dati Arpav danno fiato ai critici. Enrico Scotton, presidente della Pro Loco Noale, in scadenza di mandato (e forse alla sua ultima pirola), tiene la barra dritta: «Abbiamo lavorato ancor più sulla qualità della catasta di fascine. Quest'anno avranno tutti notato che il falò ha bruciato nell'arco di un'ora e con molto meno fumo che in passato: questo grazie a ramaglie fini accatastate al posto della legna grossa, raccolte in parte lo scorso inverno e messe a seccare. Per le bocche di accensione invece sono stati usati i tutoli delle pannocchie. Serve attenzione: la nostra Pirola quest'anno ha inquinato meno. Non sarà stata una boccata d'ossigeno certo, ma c'è troppa gente che, nella cancellazione di una tradizione, cerca di crearsi l'alibi per poi continuare a inquinare con la propria auto di grossa cilindrata, accendendo il camino tutte le sere o la stufa a legna per tutto l'arco dell'inverno. Il problema polveri è serio e non è certo colpa delle tradizioni e del folklore: penso si debba andare verso una scelta politica per salvare i panevin che creano aggregazione, proibendo quelli che sono solo l'occasione per svuotare soffitte o cantine di campagna».

Ed ecco la proposta operativa di Scotton: «Riuniamo amministratori e responsabili dell'Unpli, le Pro loco di tutto il Veneto, fissiamo un calendario di eventi, per provincia, magari anche a rotazione». Una sorta di bollino, di panevin amici della tradizione, autorizzati e radicati nella storia locale. Per Scotton bene dunque una regia di coordinamento, ma guai a toccare le tradizioni: «Il vero problema - aggiunge - è che mentre a Noale ci sono tre panevin, di cui 2 di piccolissime dimensioni, ci sono comuni, penso alla provincia di Treviso, dove se ne autorizzano 10 o 12. A parte il numero, poi, va salvaguardato l'evento: a Noale noi non bruciamo solo una catasta di legna, né ci limitiamo a vendere vin brulé e pinza per fare cassa. La Pirola Parola è una vera e propria operazione per far memoria, spendiamo migliaia di euro per avere figuranti in costume, gruppi folkloristici e spettacoli. Il punto è questo: alla fine a guardare il nostro fuoco erano in migliaia, vale la pena tenere in vita la tradizione. Se poi qualcuno vuole farla finire per crearsi l'alibi e sentirsi a posto con la coscienza, faccia pure. Io sono coerente: la mia stufa a pellet resterà spenta per tutto l'inverno».

Filippo De Gaspari

