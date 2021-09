Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NOALEParte la dad, da oggi, per gli alunni di quarta e quinta elementare della scuola primaria di Moniego, che è rimasta chiusa per un paio di giorni a causa di un caso di positività di un'insegnante proprio in concomitanza con una riunione tra docenti. Sono tornati a scuola, invece, i bambini delle classi dei docenti risultati negativi e non sottoposti a quarantena. Un caso particolarmente sfortunato ma che si è risolto più in fretta del...