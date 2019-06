Noale, la sindaca che vince da sola nella città dei big

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAGIA DI PATRIZIANOALE Batte il centrodestra senza essere, come in altri ballottaggi, il centrosinistra. Senza alcun partito a coprire le spalle. E riconfermandosi per un secondo mandato, roba che a Noale non capitava da vent'anni (l'ultimo fu Mario Bonaventura). La vittoria del polo civico di Patrizia Andreotti fa parlare anche fuori Noale. Sotto accusa la debacle, imprevedibile, degli avversari, ma certo il sindaco fa l'en plein di soddisfazione, espugnando per la seconda volta, anche senza Pd, la città dell'onorevole leghista Sergio...