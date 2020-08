I CONTROLLI

VENEZIA Inevitabile che succedesse. La chiamata ai tamponi di controllo per quanti sono tornati in Italia dall'estero - e in particolare dai quattro paesi individuati come il pericolo principale dell'esportazione del contagio, cioè Spagna, Grecia, Malta e Croazia - qualche disagio l'ha creato. Tutti in coda, tutti in attesa e la tensione che sale, tanto da spingere all'intervento polizia locale e carabinieri. È successo a Noale dove nella mattinata di Ferragosto si sono create code e tensioni non dentro all'ospedale della città dei Tempesta, ma all'esterno. Colpa delle decine di macchine che si sono riversate per i controlli. Così, per evitare che la situazione degenerasse, sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'Unione dei comuni del Miranese e i carabinieri, impegnati nell'allentare la tensione e gestire al meglio l'accesso all'ospedale. Una situazione che è durata un paio d'ore e si è risolta sul finire della mattinata. All'interno, invece, i tamponi per le persone di ritorno dai paesi dichiarati a rischio, si sono svolti senza problemi. «Nella sede di Noale - spiega il direttore sanitario dell'Ulss 3, Michele Tessarin - a fronte del formarsi di assembramenti, gli operatori dell'Ulss 3 hanno chiesto la collaborazione delle forze dell'ordine al fine di far rispettare da tutti le regole relative al distanziamento, valide anche e ancor più la dove sono in atto verifiche relative al contagio. Tutti gli utenti sono stati regolarmente sottoposti a tampone e il servizio si è concluso poco dopo le 13, cioè all'orario previsto».

IL LAVORO DELL'ULSS

Una giornata impegnativa per i medici, continua il direttore sanitario. «L'Ulss 3 Serenissima ha gestito ieri (sabato 15 agosto, ndr) un importante flusso di persone nei propri punti dedicati ai tamponi per i viaggiatori in rientro. La possibilità di accedere al servizio in modo diretto, a tutto vantaggio dell'utenza, è stata colta da molte persone. Nella giornata di oggi (ieri, ndr) - conclude il dottor Tesserin - le operazioni si sono svolte con regolarità senza la necessità di alcun ulteriore intervento». E c'è anche chi, per ringraziare l'incessante lavoro della sanità, si è presentato al tampone con un cabaret di paste e un bigliettino: «Grazie per il lavoro che svolgete per la comunità anche a Ferragosto. Efficienza veneta», il testo.Intanto ieri per evitare assembramenti e rendere migliore il lavoro degli operatori sanitari, così come l'attesa delle persone in fila per un tampone di controllo, sono scesi in campo anche i volontari della Protezione civile del Comune di Venezia davanti al distretto di Favaro Veneto. Per l'occasione è stata allestita una tenda con cui fare ombra, sono state messe a disposizione alcune panche e distribuite bottigliette d'acqua alle persone in coda, in attesa del proprio turno

LA PROCEDURA

Per non intasare le linee di emergenza, chi rientra dai quattro Paesi individuati da Ministero e Regione, deve passare tramite il sito dell'azienda sanitaria. Ci sono, poi, determinate strutture per gestire la questione. In centro storico la sede è quella del distretto dell'ex ospedale Giustinian (Dorsoduro 1454); per la Terraferma, sede del distretto di Favaro Veneto (via della Soia 2); Per Riviera e Miranese: presidio di Noale (piazzale della Bastia 3) e dell'ospedale di Dolo; per Chioggia sede distrettuale (accesso da via Marco Polo). L'accesso alle postazioni è libero e non necessita prenotazioni. Anche l'Ulss 4 ha predisposto degli ambulatori specifici. A Portogruaro basterà presentarsi al distretto socio sanitario di via Zappetti 23 (ex Silos), dalle 7 alle 13. A San Donà di Piave in via Girardi 23, dalle 7 alle 13. Anche qui, accesso libero.

Nicola Munaro

