Noale al voto con tre visioni contrapposte della città

IL PUNTO Botti finali di circostanza, al termine di una campagna elettorale votata al confronto aspro sui social e timido sulla piazza reale. A Noale si va al voto su visioni se non opposte, comunque distanti di città. I temi non sono inediti: cinque anni dopo si parla ancora di piazze, viabilità in centro e ospedale, con l'aggiunta di un nuovo terreno di scontro, l'ex consorzio agrario, il buco nero di Noale che tutti vogliono riqualificare, ma con idee diverse sul come farlo. Si arriva al dunque in tre, dopo che alla vigilia della...