Ogni 10 nuovi contagiati nel Veneto nuovamente giallo, 7 non sono vaccinati e 2 lo sono solo parzialmente, mentre soltanto 1 ha avuto la doppia dose. Lo dicono i dati rilevati da Azienda Zero, in un momento in cui risultano attualmente positive 58.405 persone. Il numero è considerevole, perché si tratta di un decimo dei 574.858 infetti che sono stati complessivamente conteggiati dall'inizio dell'emergenza. Del resto l'ondata aumenta ogni giorno a colpi di qualche migliaio di casi, ieri per esempio altri 4.016, individuati attraverso 107.408 tamponi molecolari e antigenici, con 26 morti, 162 ricoverati in Terapia intensiva e altri 1.079 pazienti accolti negli altri reparti, stando al bollettino diffuso dalla Regione. La riflessione sul peso della componente no-vax è significativa anche alla luce dell'ultima analisi condotta dall'Istituto superiore di sanità, secondo cui nel periodo compreso fra il 22 ottobre e il 21 novembre il tasso di decesso fra gli ultra 80enni nei non vaccinati è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni e 45 volte più alto rispetto agli immunizzati con terza dose.

