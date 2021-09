Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Solo dodici sanitari sospesi nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per non aver assolto all'obbligo di vaccinazione anticovid. E diciamo solo semplicemente perché al 20 luglio scorso i dipendenti di AsuFc che risultavano ancora non immunizzati, secondo i dati ancora grezzi (cioè senza l'essenziale scrematura) confermati allora dal vicepresidente Riccardo Riccardi, erano 812 (e a maggio erano addirittura 1.108)....