Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA PROTESTAPORDENONE Ufficialmente scendono in piazza contro le discriminazioni, il Green pass e l'obbligo vaccinale. Ma se la prendono anche con George Soros e Bill Gates che finanziano il punturamento, invitano a boicottare i prodotti degli imprenditori che si sono schierati per lo sgombero dei manifestanti a Trieste, dicono no alla museruola, alla cinesizzazione del mondo, alla farsa dell'inquinamento e perfino alle diciture di genitore...