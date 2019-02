No-rotaie, 5 Stelle e Forza Italia: «Tram, ecco la nostra alternativa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA LINEAPADOVA Realizzare la linea del tram dalla stazione al nuovo ospedale di Padova est. Questa la proposta illustrata ieri dal Comitato No Rotaie Voltabarozzo. «Nel percorso alternativo proposto per il Sir 3 ci sono strade ampie e anche in presenza di cantieri il traffico non ne risentirebbe, mentre a Voltabarozzo il tracciato previsto sfiora le abitazioni. Inoltre, non verrebbero abbattuti alberi mentre col tragitto previsto dal vicesindaco Lorenzoni spariranno le alberature di via Falloppio e si invade la ciclopedonale del Parco...