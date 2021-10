Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA «Vogliamo tornare in centro». L'undicesimo corteo no pass ha cambiato percorso, non senza malumori. Partite ieri pomeriggio dalla stazione alle 17.30, le 2.500 persone che gridavano «Libertà! No Green pass» hanno attraversato corso del Popolo, via Trieste, via Ugo Bassi per poi andare su via Venezia e bloccare per mezz'ora la rotatoria della Stanga. La manifestazione è terminata al parco Europa.Ma quel percorso...