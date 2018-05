No navi e Italia Nostra: «Equilibri fragili, fuori i colossi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA Tutti d'accordo i no grandi navi: queste imbarcazioni devono stare fuori dalla laguna perché il pericolo è dietro l'angolo. Sia via social che intervistati direttamente, gli esponenti dei gruppi per la salvaguardia della città non ci stanno. E la nave in avaria nel bel mezzo del Canale della Giudecca ha fatto sì che gli animi si scaldassero: «Questa cosa non deve esistere, gli incidenti capitano a prescindere dalla bravura dei piloti o della modernità della nave. Non voglio speculare sulle cause, ma se una nave da...