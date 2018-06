«No, colpa degli amici di merende di Chisso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA/2La sconfitta di San Donà, unica isola rossa in un Veneto in completo verde, non passa inosservata all'indomani dei ballottaggi. Gianluca Forcolin, vice presidente della Giunta Zaia, ha sostenuto la corsa in proprio della Lega con Francesca Pilla. Ora si sente sotto accusa? «Assolutamente no, anzi, sono orgoglioso della scelta. Al primo turno abbiamo preso il 36% dei voti, mentre chi ci criticava - i vari Oliviero Leo e Francesca Zaccariotto di FI - è uscito con le ossa rotte. Ci saremmo aspettati un aiuto da queste persone al...