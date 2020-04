LA RISPOSTA

BORGO VALBELLUNA L'intervento delle forze militari per la casa di riposo di Trichiana? «Insinuazioni e strumentalizzazioni politiche». Parole del sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, su quell'ipotesi, avanzata dal consigliere Dario Dal Magro (Il tuo Borgo), che ha interessato il ministro Federico D'Incà, che l'ha accolta. «In questa escalation di eventi che ha coinvolto la struttura di Trichiana, i suoi ospiti, i familiari, gli operatori - afferma il sindaco Cesa in una nota diffusa ieri - vogliamo ribadire ancora una volta la posizione netta e trasparente che l'amministrazione comunale ha sempre tenuto su questa vicenda e continuerà a tenere. Una volta conclusa questa fase emergenziale, di ricostruire con correttezza e lucidità quanto accaduto ed individuare le motivazioni che hanno portato a questa situazione».

L'EMERGENZA

Come ribadito dal sindaco nel consiglio comunale di martedì sera «è ferma intenzione e impegno dell'amministrazione ricostruire quanto accaduto. Ma non ora. L'obiettivo adesso è quello di convogliare tutte le forze in campo affinché si esca il prima possibile da questa emergenza». «Occorre però fin d'ora fare chiarezza afferma il sindaco - su alcune insinuazioni e strumentalizzazioni politiche, in particolare per quanto riguarda la mobilitazione di forze militari a supporto del personale della Casa di Riposo di Trichiana. Tale ipotesi per potersi avverare, aveva la necessità di essere condivisa e avvallata da tutti i soggetti in campo, la stessa direzione sanitaria Usl e dall'assessorato regionale competente». Con l'Usl Dolomiti, «con la quale ci siamo sempre interfacciati è stata infatti condivisa una procedura totalmente diversa ha precisato l'amministratore - che ha portato in struttura 16 nuovi operatori (oltre a 5 operatori aggiunti alla struttura di Lentiai)».

LA LETTERA

L'impegno dell'amministrazione e della direzione della Valbelluna Servizi a fianco della struttura di Trichiana, a detta del sindaco, «è stato continuo fin dal primo giorno dell'emergenza ed è totale anche in questo momento. Il nostro atteggiamento di rispetto e fiducia di tutto il personale operante nelle tre strutture fa sì che le segnalazioni presenti oggi sulla stampa saranno oggetto di massima considerazione dice Cesa riferendosi alla lettera degli operatori della struttura al Comitato Parenti -, ma è altresì doveroso informare che la direzione ha già provveduto a rispondere puntualmente alle segnalazioni provenienti dalle sigle sindacali con una nota trasmessa all'Usl». Rincara Cesa: «Il compito di un'Amministrazione è quello di discernere tra le legittime dichiarazioni del personale e qualsiasi forma di speculazione politica, che su questa vicenda si sta purtroppo costruendo rappresentata ad esempio dall'additare responsabilità dirette in questa fase, utilizzare dichiarazioni estrapolate dal loro contesto, indicare presunti untori, sollevare presunte incompatibilità, spacciare per proprie soluzioni messe in campo da altri». Al personale «deve e sarà data risposta puntuale, verificando in maniera trasparente quanto sostenuto chiude il sindaco - e più in generale le cause che hanno portato a questa situazione».

Federica Fant

