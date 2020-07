NO AL RIMPATRIO

TREVISO Il Coronavirus fa saltare le ferie in Kosovo. Molte persone che vivono nella Marca ma che sono nate nella zona dei Balcani hanno già deciso che per quest'estate non torneranno in patria. Troppo elevato il rischio di contrarre e diffondere il Covid. Tra loro Bajram Desku, 53 anni, arrivato nel Trevigiano nel 2007 e diventato un riferimento della comunità kosovaro-albanese. «Avevamo già comperato i biglietti dell'aereo per tornare in Kosovo ma poi abbiamo deciso di annullare tutto racconta, in questo momento di emergenza sanitaria non ha senso correre dei rischi. Anzi, molti della nostra comunità hanno già rinunciato a passare le ferie nel Paese d'origine. Ci torneremo quando la situazione generale lo consentirà».

I RISCHI

Sono 200 i cittadini originari del Kosovo che gravitano nella Marca. Ma se si allarga il cerchio si arriva a contare migliaia di persone. Di fatto seguiranno il consiglio di Anna Pupo, direttore del servizio Igiene e sanità dell'Usl. «Vista la situazione epidemiologica in alcuni Paesi dell'area balcanica è stato il suo appello sarebbe opportuno che quest'anno coloro che sono originari di quelle aree rinunciassero al rientro per non esporre sé stessi, le proprie famiglie e la comunità intera a rischi». Così sarà, almeno in buona misura. E i soldi per chi ha rivisto i piani dopo aver acquistato i biglietti aerei? «Probabilmente sono persi dice Desku. In questo momento però quelli da Venezia all'Albania non costano tanto». Sulla decisione ha inevitabilmente inciso quanto si è visto nell'ultima settimana. In poco più di tre giorni nel Trevigiano sono emersi sette contagi legati a persone rientrate dal Kosovo. Tra loro due cognate di 55 e 57 anni arrivate domenica con un pulmino partito dai Balcani che trasportava una ventina di passeggeri, comprese diverse badanti. E poi c'è il contagio di un'intera famiglia, a sua volta originaria del Kosovo, residente della zona di Treviso: dopo l'uomo di 67 anni risultato positivo dopo una corsa al Ca' Foncello per un infarto, è stato evidenziato il contagio anche della moglie 62enne, della nuora incinta e dei nipotini di 8 e 5 anni. «Tornare in Kosovo adesso significa anche sottolinea Desku rispettare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni quando rientra in Italia. Così il gioco non vale la candela. Senza contare che c'è pure il rischio che vengano improvvisamente chiuse le frontiere restando bloccati».

LA DONAZIONE

Proprio nei giorni scorsi la comunità imprenditoriale kosovaro-albanese di Treviso ha consegnato al governatore Luca Zaia un assegno da 11mila euro per contribuire alla lotta contro il Coronavirus. «L'Italia ha sempre fatto tanto per la nostra terra d'origine conclude Desku e da parte nostra abbiamo voluto provare a ricambiare in un momento così complesso». Anche saltando le ferie nei Balcani. Una scelta niente affatto scontata per chi vive tutto l'anno lontano da casa.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA