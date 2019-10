No al ricorso per il quorum Gli autonomisti trovano unità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTOMESTRE Non ci sarà ricorso contro il quorum. Il referendum per la separazione di Mestre da Venezia si terrà regolarmente il primo dicembre. A paventare l'ennesima iniziativa legale, questa volta per dimostrare che la consultazione sarebbe valida anche se partecipasse al voto meno del 50 per cento più uno degli aventi diritto, era stato nei giorni scorsi Marco Sitran, presidente di Venezia Mestre Due Grandi Città e primo firmatario della legge d'iniziativa popolare per la suddivisione dell'attuale Comune. DIETROFRONTUna presa di...