No al processo Salvini con i voti dei 5Stelle Lite sul caso manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Il primo atto si è concluso come da previsione. Con i 5Stelle presenti in Giunta per le elezioni (non c'era Grazia D'Angelo, la notte scorsa ha dato alla luce una bambina) che hanno votato all'unanimità contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Non fu «sequestro di persona aggravato»: non facendo sbarcare per 5 giorni 177 migranti dalla nave Diciotti il ministro dell'Interno agì «per un preminente interesse nazionale». La partita - finita 16 a 6 (oltre a M5s si sono schierati al fianco del...