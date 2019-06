«No a Punta Sabbioni» In campo anche il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DAL LITORALEVENEZIA Un paio di anni fa avevano manifestato direttamente sul lungomare Dante Alighieri. Ieri pomeriggio hanno ribadito tutta la contrarietà al progetto Duferco-De Piccoli partecipando alla manifestazione a Venezia. C'era anche il comitato No Grandi navi a Punta Sabbioni alla protesta in centro storico. Una presenza voluta per ribadire il no alle navi da crociera in laguna e per sottolineare che anche Punta Sabbioni rientra nella laguna di Venezia. Per questo, direttamente nel cuore della città lagunare, gli attivatisi del...