LA POSIZIONE

JESOLO «Capisco la posizione dei sindaci delle città balneari già proiettati verso la stagione, ma le attività dell'entroterra hanno bisogno di ripartire». Ipotesi di classificazione arancione per altri 15 giorni e restrizioni anche per il mese di febbraio, le associazioni di categoria bocciano la linea di pensiero dei sindaci della costa. Il più critico all'ipotesi di chiusure ad oltranza per salvare il lavoro stagionale è Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo: «La salute viene prima di tutto e questo aspetto non si discute dice e posso capire anche la linea di pensiero dei sindaci litoranei, ma non possiamo pensare solo al lavoro stagionale. Le attività dell'entroterra hanno un assoluto bisogno di ripartire e di riprendere il loro lavoro, gli aiuti statali non bastano, la situazione economica sta diventando ogni giorno sempre più difficile». In questo senso proprio Confcommercio ha stimato che solo la ristorazione del Veneto orientale nel mese di dicembre ha perso 35 milioni di euro. Ma a questo settore vanno poi aggiunte le aziende collegate, per esempio quelle dei fornitori e quelle dei servizi. «I provvedimenti adottati aggiunge Faloppa sono serviti a contenere la diffusione dei contagi, in base agli ultimi dati sembra che abbiano funzionato, siamo dell'avviso che appena possibile le attività debbano riaprire, soprattutto se i vari indicatori continueranno a scendere. Le aziende dell'entroterra non possono aspettare l'estate per riaprire, oltretutto la fase di riapertura non sarà un salto nel vuoto: ci sarà ancora il distanziamento, l'obbligo di igienizzazione delle mani e la capienza ridotta nei locali, ovvero delle limitazioni che ci accompagneranno con molta probabilità per tutto il 2021». Sulla stessa scia anche Alberto Teso, delegato di Confcommercio di Jesolo e componente della giunta della Camera di Commercio Venezia e Rovigo. «E' difficile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti spiega credo che sia necessario avviare un lavoro accurato per accontentare tutti gli equilibri. Sulla carta le richieste dei sindaci balneari sono condivisibili, soprattutto dopo l'esperienza della scorsa primavera. La stessa convinzione però si scontra con la pratica: non esistono solo le attività della costa, la maggior parte delle quali tra l'altro in questo periodo sono normalmente chiuse, ma anche tantissime realtà lavorative dell'entroterra che per paradosso durante l'estate lavorano meno rispetto al litorale e che ora hanno bisogno di ripartire. Se ci sono le condizioni sanitarie per farlo noi siamo favorevoli alla riapertura, sempre nel pieno rispetto delle regole e disposizioni». Sulla stessa lunghezza d'onda va registrato anche il parere di Alberto Maschio, presidente dell'Associazione jesolana albergatori. «Per noi commenta tenere chiuso per altri 15 giorni o a febbraio non rappresenta un grosso problema visto che siamo già chiusi. Capiamo le istanze delle attività dell'entroterra, che in condizioni di normalità oggi sarebbero in piena attività. Il punto di vista non può essere solo quello delle attività stagionali, va fatto un ragionamento a livello generale, nell'interesse di tutti. La tutela sanitaria viene prima di tutto, però le conseguenze economiche non sono da meno. Noi ci auguriamo che le prossime decisioni non siano calate dall'alto ma vengano condivise con tutti i diretti interessati e ci sia un adeguato confronto». Proprio l'organizzazione della prossima estate è stata al centro di un confronto on line tra categorie e Comune di Jesolo. «L'esperienza dello scorso anno gioca a nostro vantaggio conclude Maschio tra l'altro stanno arrivando anche le prime prenotazioni, le prime indicazioni sono buone». Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA