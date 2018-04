«No a M5s». Ma è caos Pd Idea congresso anticipato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Quel comunicato lo hanno atteso tutta la sera, la notte e la mattina presto. Era stato annunciato come imminente nel tardo pomeriggio, ma Maurizio Martina ha atteso quasi 24 ore per dire alla fine quel che tutto il Pd attendeva: «Non ci sono le condizioni per una intesa con i Cinquestelle, ogni confronto è impossibile». E' stato un altro tassello, l'ultimo in ordine di tempo, che ha allontanato, fatto scemare, naufragare probabilmente, le possibilità di riuscita dell'operazione Martina segretario alla prossima assemblea dem...