COMMERCIO

VENEZIA Dal frenetico inseguimento di trolley di un anno fa, alla stazione ferroviaria di Venezia si è passati ad una lunga fila di negozi chiusi. La maggior parte, fino a data da destinarsi, recitano i cartelli appesi alle porte scorrevoli bloccate. L'aspetto di altri esercizi, teoricamente aperti per l'asporto di colazione e pranzo, sollevano ragionevoli dubbi, visti gli interni lasciati al buio e il nastro bianco e rosso affisso all'entrata: tra questi, la catena statunitense Kentucky fried chicken e il bistrot S. Lucia. Nella stessa ala più recentemente ristrutturata del complesso Grandi stazioni quello che dal ponte di Calatrava raggiunge l'edificio storico - Tentazioni café e Spizzico dividono un solo bancone, garantendo il take-away fino al primo pomeriggio. Stesso tentativo da Vyta, così come da Rossopomodoro, al binario1.

Nei dintorni, Relax&caffè, la cioccolateria Venchi, e alcuni negozi d'abbigliamento, hanno tagliato la testa al toro e abbassato la saracinesca. «Sono le quattro del pomeriggio e qui non si dovrebbe nemmeno riuscire a camminare per la quantità di arrivi e partenze sbotta Andrea, che da cinque anni lavora per Tiger e ora si domanda per quanto ancora il punto vendita resisterà Da 14 dipendenti siamo passati a 7 e se i licenziamenti sono temporaneamente bloccati fino a marzo, non mancano i trasferimenti e le drastiche riduzioni nell'orario di lavoro. Il passaggio della clientela è morto aggiunge senza contare che se i veneziani possono scegliere, vanno giustamente nella bottega di strada Nuova».

DISASTRO ECONOMICO

Il distretto commerciale che negli ultimi anni aveva rilanciato l'area di Santa Lucia, ora soccombe e sono tre le principali cause del disastro economico: le linee ferroviarie a singhiozzo, il flusso di pendolari azzerato e gli affitti dei fondi che non calano di un centesimo.

Comun denominatore, la livella del Covid. «Il 28 febbraio, fine dei giochi: il Nike store di Venezia aggiunge la sua insegna alla lista dei depennati. La sede veneziana ha sempre raggiunto gli obiettivi, rimanendo competitivo anche rispetto ad altre attività in franchising racconta una dipendente tra gli scatoloni e i cartellini di sconto applicati ai pochi capi rimasti - Il problema qui è rientrare con l'affitto, considerando che il negozio è più grande di quanto appaia a prima vista, con un magazzino adiacente allo spazio vendita di altrettanti metri quadri».

Chiusi anche il Change, Mac cosmetics, e le biglietterie. Come lucciole resistono Desigual e Moleskine, Parfois e Calzedonia, Legami e L'Occitane. La tabaccheria fa da terra di mezzo. «Diamo un servizio, così ci dicono, ma senza studenti e dipendenti degli uffici, regolarmente in coda ancor prima dell'apertura, con i tabacchi siamo a un decimo delle vendite spiega una dipendente - con in souvenir siamo passati da cento a zero».

Per un assaggio della sventura cittadina, è sufficiente allontanarsi di poco dalla carrozza del proprio treno in partenza.

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA