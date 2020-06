CASA DI RIPOSO

CAORLE Troppo rischioso riaprire la casa di riposo alle visite dei familiari: la Don Moschetta preferisce proseguire con il divieto di accesso alla struttura per i parenti degli ospiti.

E' una decisione sofferta, ma ponderata spiega Giovanni Carrer, presidente dell'azienda speciale Don Moschetta che gestisce, per conto del Comune di Caorle, anche l'omonima Rsa A Caorle presto avremo migliaia di turisti e molti familiari dei nostri ospiti svolgono attività che comportano il contatto quotidiano con diverse decine se non centinaia di persone. Ci sono ancora rischi di potenziali contagi e noi dobbiamo garantire per prima cosa l'incolumità degli ospiti.

Da quando lo scorso 8 marzo è stata imposta l'interdizione alle visite nelle rsa, la Don Moschetta ha rispettato rigorosamente questo divieto, non consentendo alcuna deroga, pur previste dalla normativa per situazioni eccezionali.

Inizialmente i contatti tra gli anziani ed i familiari avvenivano esclusivamente mediante videochiamate effettuate mediante tablet messi a disposizione degli ospiti.

Dallo scorso 18 maggio, invece, i visitatori possono incontrare gli ospiti rimanendo nel giardino della casa di riposo: un ambulatorio che affaccia sul giardino della struttura di ricovero è stato, infatti, convertito in area per le visite.

Il vecchio serramento dell'ambulatorio è stato sostituito con una barriera in plexiglass al fine di consentire al visitatore di vedere il familiare rimanendo però all'esterno dell'edificio. Questa politica di estremo rigore, insieme al rispetto di altri protocolli di sicurezza, ha contribuito al risultato di far rimanere fermo a zero il numero dei contagi nella casa di riposo di Caorle.

La Regione ed il Governatore Zaia hanno ben gestito l'emergenza coronavirus in Veneto aggiunge Carrer ma sul tema rsa serve molta più prudenza. Abbiamo compiuto grandi sforzi negli ultimi tre mesi per impedire i contagi e non possiamo ora rischiare di vanificare quanto abbiamo fatto consentendo già da ora le visite.

La situazione di una località turistica come Caorle è diversa rispetto a quelle di altri Comuni dell'entroterra. E' vero che alle singole direzioni delle rsa è stato attribuito il potere di decidere in autonomia se ripartire o no, ma il messaggio lanciato di una riapertura generalizzata delle case di riposo in Veneto ha suscitato speranze nei familiari degli ospiti che, purtroppo, dobbiamo ora deludere per tutelare la salute dei nostri anziani. Per almeno un'altra ventina di giorni, dunque, la Don Moschetta rimarrà chiusa alle visite, in attesa che i dati sulla curva dei contagi diminuiscano ulteriormente. (r.cop.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA