Niente tutto esaurito negli hotel Pasqua, stanze piene all'85 per cento

LE PRESENZEVENEZIA Ci mancava pure l'allarme acqua alta a funestare i sonni degli albergatori veneziani. Il meteo, quello reale, già ha fatto abbastanza del resto, se è vero che tra le cause del mancato pienone pasquale a Venezia c'è anche la neve in montagna e le piste da sci ancora tutte aperte. Oltre alle tensioni internazionali sull'asse America, Russia e Medio Oriente e il calendario che ha fatto cadere le festività pasquali in largo anticipo rispetto al solito. SSono queste le motivazioni che, secondo l'Associazione veneziana...