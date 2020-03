LO SCONTRO

MESTRE «Questa è un'amministrazione inadeguata e incosciente. Si avviino da subito il telelavoro e il lavoro agile per i dipendenti comunali che lo chiederanno oltre che le misure di sicurezza necessarie per tutti i lavoratori del Comune di Venezia». È scontro al calor bianco tra Luigi Brugnaro e Rsu del Comune che, insieme con le organizzazioni sindacali territoriali, stigmatizzano le ultime esternazioni del sindaco in merito alla possibile astensione o limitazione del lavoro dei dipendenti comunali legata al rischio di contagio da coronavirus, esternazioni giudicate prive di fondamento e offensive e lesive della professionalità dei dipendenti comunali.

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria in corso la Rsu del Comune e i sindacati hanno chiesto all'amministrazione un tavolo operativo urgente per ottenere l'adozione di disposizioni operative per mantenere aperti gli sportelli comunali garantendo la sicurezza dell'utenza e degli stessi dipendenti. «Qui non c'è alcuna intenzione di disertare il lavoro come insinua il sindaco e tutti gli uffici sono aperti - sottolinea Gian Pietro Bulla, coordinatore della Rsu del Comune ma si tratta di affrontare una situazione molto grave in base a disposizioni e procedure precise che provengono da organi amministrativi ben più importanti del Comune di Venezia. Invece questa amministrazione è sorda, non ne sente la necessità e ora siamo al nulla di fatto, mentre sappiamo che ci sono alcuni colleghi che hanno problemi di salute e solo a uno è stato concesso di lavorare attraverso lo smart working».

I sindacati chiedono all'amministrazione comunale di adottare tutte le misure precauzionali indicate dalla Regione e dal ministero della Salute per evitare il contagio a partire dall'applicazione dell'istituto dello smart working e dall'utilizzo di vetri da interposizione tra utente e dipendente in front-office negli uffici comunali. «L'amministrazione pensa di aver assolto al proprio compito postando video sui social network e adottando un decalogo che tra le norme di condotta impone alcune regole di igiene e di mantenere una certa distanza di sicurezza tra le persone, ma questo non è assolutamente sufficiente a garantire la sicurezza di lavoratori e utenti - spiega Maurizio Vezzà rappresentante delle Rls e dei Cobas del Comune - mentre ad esempio il ministero del Tesoro ha annunciato che adotterà il telelavoro per un proprio dipendente su due».

Dunque secondo i sindacati in un momento di emergenza sanitaria come questo il telelavoro aiuterebbe i dipendenti comunali a tutelare la propria salute, ma verrebbe incontro anche alle esigenze di chi si trova a dovere gestire alcune emergenza familiari a cominciare dalla chiusura delle scuole. «L'amministrazione non riesce a dare indicazioni chiare e sta riducendo quel poco di tele lavoro che viene applicato solo per un dipendente su cento - spiega Luca Lombardo del Diccap mentre ora per accudire i figli ma anche gli anziani ed i malati servirebbe una maggiore flessibilità oraria, che è assente».

Sul caso interviene anche il sottosegretario Pier Paolo Baretta, prossimo avversario di Luigi Brugnaro alle elezioni comunali: «Le richieste delle Rsu delle organizzazioni sindacali del Comune per assicurare il massimo del servizio ai cittadini, ma nel rispetto delle indicazioni generali di prevenzione decise dalle autorità pubbliche, sono giuste e sbaglia l'amministrazione a dare messaggi che mettono in discussione la serietà dei lavoratori. La congiuntura che stiamo affrontando è seria e ci vuole equilibrio e sobrietà, soprattutto da chi ha responsabilità pubbliche».

Paolo Guidone

