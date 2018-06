Niente tavolini fuori dal locale: «Una licenza oppure chiudo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA «Adesso non mi resta che fare ricorso e chiedere una concessione almeno transitoria. Altrimenti qui devo chiudere. Senza plateatico non si può lavorare». A Nicoletta Malatesta glielo leggi in faccia che non sa più che fare. Nei giorni scorsi la Soprintendenza del Veneto gli ha respinto la richiesta di un plateatico di 2,4 metri per nove, otto tavolini, che lei aveva fatto per il suo bar San Fermo20.«Quegli otto tavolini sono vitali per noi continua Nicoletta La cosa assurda è che tutti, anche i negozi vicini,...