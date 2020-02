VENEZIA (d.gh.) Nonostante la diocesi di Venezia sia stata interessata da un caso di coronavirus a Mira, nessun provvedimento ufficiale è stato preso dal Patriarcato per prevenire i contagi nel territorio diocesano durante le funzioni religiose. Ieri il vicario generale del Patriarcato di Venezia mons. Angelo Pagan si è limitato solo a dare qualche consiglio sulla esecuzione delle messe, trasmettendo una comunicazione ai sacerdoti della Diocesi: «Cari confratelli, poiché da più parte sono giunte richieste di notizie su come comportarsi in relazione al Covid-19 - si legge nella nota - rispondo di attenersi alle usuali indicazioni igieniche già diffuse, lavandosi accuratamente le mani ed evitando contatti inutili, come potrebbe essere lo scambio della pace (che è facoltativo), e di rimanere in attesa di eventuali indicazioni dalla Prefettura, che ha a disposizione le competenze medico-scientifiche necessarie per dire se c'è effettivamente qualcosa da fare e, nel caso, che cosa fare». La pensa diversamente il vescovo di Adria - Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, che ieri, sentito il parere delle autorità sanitarie, ha chiesto ai suoi presbiteri di distribuire la Comunione ai fedeli soltanto sul palmo della mano e non in bocca. Il vescovo raccomanda ai sacerdoti di lavarsi le mani accuratamente prima della distribuzione dell'Eucaristia. Inoltre, per quanto riguarda il segno della pace, viene ritenuto opportuno venga sospeso tralasciando l'invito liturgico Scambiatevi un segno di pace.

