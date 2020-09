IL CASO

TREVISO «È possibile sapere solo tre giorni prima che lunedì le scuole non partiranno con i rientri pomeridiani? Ormai molti di noi si erano organizzati. Dove lasceremo i nostri figli? Le famiglie hanno già affrontato momenti difficili durante il lockdown e la chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus. Diciamo che non ci voleva anche questa». I genitori degli alunni delle materne, delle elementari e delle medie di Treviso non nascondono le loro perplessità dopo la decisione dei cinque istituti comprensivi della città, condivisa con il Comune, di posticipare l'avvio dei rientri pomeridiani a causa della mancanza di insegnanti. Si doveva partire lunedì. Invece niente. È slittato tutto di una settimana, per il momento. Il prossimo orizzonte è quello del 5 ottobre. Ma il completamento degli organici delle scuole, a partire dagli insegnanti di sostegno, non è affatto scontato neppure per tale data. E così i rientri potrebbero iniziare solamente a ottobre inoltrato. «Non è giusto, soprattutto per le classi che hanno tutti i docenti». Le famiglie non se la prendono con gli istituti. A finire sotto accusa è il sistema nazionale per il reclutamento dei docenti. Si tratta di un problema storico. Il punto è che in epoca Covid è diventato gigantesco.

IL PUNTO CRITICO

I rientri non possono partire con un numero limitato di insegnanti: sarebbe impossibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del virus. Le nomine dei supplenti dalle nuove graduatorie provinciali non sono ancora state ultimate. Di conseguenza, le scuole non possono coprire i buchi in modo autonomo attraverso le graduatorie di istituto. E l'arrivo dei docenti aggiuntivi, previsti proprio per l'emergenza coronavirus, pare ancora ben distante. In tutto ciò i rientri pomeridiani si allontanano. «Dubito che potremo partire per tutti il 5 ottobre allarga le braccia Ada Vendrame, preside dell'istituto comprensivo 5 Coletti non posso che scusarmi con le famiglie. Mi rendo perfettamente conto che questo provoca problemi enormi nelle situazioni in cui il welfare famigliare non c'è. Non possiamo farci nulla, ma ugualmente stiamo cercando di reclutare gli insegnanti interni per tamponare le emergenze pomeridiane almeno per le scuole materne». «Ho incontrato anche ieri famiglie di ragazzi con handicap aggiunge dal punto di vista umano è un disastro lavorare così. Ma la triste verità è che non abbiamo insegnanti. E per il 2 ottobre non riusciremo a risolvere il problema». A conferma dei timori, il fatto che la Mom abbia previsto di ricevere gli orari definitivi non prima di metà mese.

IN PROVINCIA

La situazione non è uguale per tutti. Lunedì, ad esempio, nelle scuole di Spresiano, Arcade e Maserada partiranno i rientri. Il quadro dei docenti non è ancora ultimato, ma c'è il margine sufficiente per organizzare le attività. «Le ultime nomine dei supplenti dalle graduatorie provinciali hanno rappresentato una boccata di ossigeno spiega Daniela Bilgini, preside dell'istituto comprensivo di Maserada e reggente di quello di Spresiano e Arcade da lunedì l'orario sarà completo e definitivo». Il discorso non è troppo diverso per quanto riguarda Ponzano. Anche qui i rientri partiranno lunedì. A eccezione però del plesso del capoluogo. A Treviso, invece, gli istituti comprensivi hanno deciso di seguire una linea comune. «Partire in modo differenziato avrebbe portato a delle penalizzazioni e a un'offerta formativa non equa per tutti sottolinea Francesca Magnano, dirigente dell'Ic 3 Felissent purtroppo non è stato davvero possibile agire diversamente. Mi auguro che i problemi riguardanti gli organici possano risolversi nel giro di una settimana». Alle Felissent, ad esempio, mancano ancora una decina di insegnanti. Le caselle dovrebbero riempirsi nei prossimi giorni. «Non si tratta di inefficienze specifica Magnano la situazione è complessa e ci sono delle difficoltà di gestione da aggiustare in corsa, passo dopo passo».

ORARIO RIDOTTO

Gli istituti di Treviso, però, non si sono limitati a posticipare l'avvio delle attività pomeridiane. «Verranno garantiti i servizi di pre-scuola e di tempo integrato», assicurano i dirigenti. Nel dettaglio, è già stata aggiunta un'ora di lezione, prima o dopo il servizio mensa. Il tempo pieno, in sostanza, potrà intanto arrivare fino alle 14.15. Si tratta del primo passo verso la definizione dei rientri veri e propri. La speranza di tutti è che non serva più di una settimana.

Mauro Favaro

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

