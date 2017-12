Niente proroga, finisce per le lavoratrici l'opzione contributivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dal 2004 è stata un'uscita di sicurezza di fronte alle progressive strette delle riforme previdenziali: prima quella di Maroni poi la ancora più incisiva Fornero. La cosiddetta opzione donna, che non è stata prorogata e di fatto si esaurirà all'inizio del 2018, non era comunque una soluzione indolore visto che in cambio della possibilità di lasciare il lavoro anche a 57-58 anni di età (con 35 di contributi) le interessate hanno accettato il calcolo della pensione con il metodo contributivo puro, che comporta una sua riduzione anche del...