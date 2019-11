CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(...) Niente più fondi per il restauro degli edifici, niente più fondi per il rialzo della pavimentazione urbana. Le sedute del Comitatone si trasformarono in mere ripartizioni di fondi tra le esigenze del Consorzio Venezia Nuova e le briciole per la città e gli altri centri affacciati sulla laguna.È per questo motivo che sulla seduta del Comitatone, in programma oggi a Roma, sono riposte molte speranze. In ballo ci sono prima di tutto i molti soldi che serviranno alla riparazione dei danni subiti dalla città a causa dei 187 centimetri di...