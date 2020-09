I MEZZI

UDINE Al momento in Friuli Venezia Giulia «non sussiste l'esigenza di avvalersi di navi per far fronte alla situazione migratoria». Lo ha precisato ieri in una nota la Prefettura di Trieste, «in relazione al nuovo bando per la formazione di un elenco di navi a quale eventualmente ricorrere, ove sorga la necessità, per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o attraverso frontiere terrestri». La Prefettura ha anche ricordato che durante l'incontro di martedì a Trieste con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, «gli stessi Prefetti del territorio hanno rappresentato al ministro che l'attuale situazione può essere fronteggiata con le strutture presenti e con quelle che, si auspica, anche nel breve periodo potranno essere impiegate». L'avviso, puntualizza la nota, «riguarda solo la formazione di un elenco che non vincola la stazione appaltante ed è finalizzato solo alla raccolta delle adesioni degli operatori economici interessati».

Le dichiarazioni uscite dal Palazzo del commissario di governo hanno spento sul nascere la polemica nata dopo alcune dichiarazioni del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi sul possibile utilizzo delle navi per le quarantene, non senza una frecciatina polemica indirizzata al Pd. «Il tema delle quarantene - dice Riccardi - è uno dei temi più difficili che abbiamo davanti. Non sono due stanze e basta. Sono luoghi dove bisogna assistere le persone e garantire la sicurezza sanitaria e devono avere spazi adeguati. È compito delle Prefetture. Veda il ministero degli Interni cosa fare». E si è concesso una battuta: «Sulle navi, quando l'ipotesi era venuta fuori a Trieste (per gli anziani dopo i focolai nelle case di riposo ndr), il Pd aveva fatto la rivoluzione. Visto che ora al governo c'è il Pd e si propongono le navi, un sorriso credo mi sia consentito».

Il segretario dem del Fvg Cristiano Shaurli ha contrattaccato: «Riccardi governa da due anni e mezzo, oltre metà legislatura, molti dei problemi di gestione dei migranti erano prevedibili, per capire numero e portata dell'emergenza alle porte dell'Europa, in Bosnia come in Turchia, bastava leggere un giornale. Nulla è stato fatto semplicemente perché si preferisce cavalcare il problema e magari lucrare un pugno di voti sulla pelle di esseri umani. Il tema delle quarantene doveva essere risolto settimane fa e, anche se il Governo dovesse avallarla, ritengo la soluzione della nave un'emerita stupidaggine. Certo non presenta le folli criticità del concentramento dei nostri anziani sempre proposto dallo stesso Riccardi, ma in una Regione che ha decine di caserme e servitù militari dismesse dobbiamo davvero pagarci una nave? La sistemazione di aree spesso pubbliche ora degradate non sarebbe anche un investimento che rimane, piuttosto che pagare l'affitto a privati per una nave?».

Sulla stessa linea di Riccardi anche il presidente Massimiliano Fedriga: «Come ho detto al ministro Lamorgese, per quanto ci riguarda, è fondamentale intervenire a monte, impedendo l'ingresso di immigrati irregolari. È poi una scelta del ministero se mettere i migranti in quarantena su navi, piattaforme, aerei, ma la cosa importante è che, finita la quarantena, gli immigrati entrati irregolarmente non tornino sul nostro territorio». In merito alla nota diramata dalla Prefettura di Trieste, Fedriga ha detto di «non aver interloquito» con il prefetto: «Ho parlato con il ministro dell'Interno direttamente qualche giorno addietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA