«Niente mercato pasquale, ma spazio ai tavolini dei bar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMUNEPADOVA Nuove norme per la Zona a traffico limitato, piazze chiuse al traffico in orario serale, riorganizzazione dei mercati. Si muove su queste tre direttive la politica di rilancio del centro storico portata avanti dall'amministrazione Giordani.La novità più rilevante è sta messa in campo la settimana scorsa dal vicesindaco Arturo Lorenzoni: «Per evitare che dopo le 20 in centro possa entrate chiunque - ha spiegato l'assessore alla Mobilità - abbiamo deciso che tutti i varchi, e non solamente quelli in largo Europa e in via...