IL CASO

FELTRE I bambini più piccoli hanno sofferto forse più di tutti del lungo periodo di lockdown. La distanza dai loro amichetti ha lasciato loro un grande vuoto. Senza contare i bimbi che non vedevano l'ora di cominciare questa nuova avventura. Ed è per questo che la settimana scorsa erano tutti entusiasti di preparare grembiuli, bustine e sacchetti, pronti finalmente a varcare le porte della loro scuola per rincontrare compagni e maestre o per conoscere i loro compagni di viaggio. Ma per i bambini dell'istituto comprensivo di Feltre il sogno si è infranto sabato quando, sul sito internet ufficiale è comparsa una circolare in cui si dichiarava che, a causa della mancanza di personale docente, i bambini di tre anni inizieranno la prossima settimana. Una doccia fredda anche per i genitori che evidentemente avevano organizzato e programmato tutta questa settimana in virtù del fatto che i figli fossero a scuola. Ed è montata la rabbia.

LA CIRCOLARE

La circolare, firmata dalla dirigente scolastica Lorella Lazzaretti, non nasconde il problema. «Nella giornata di ieri (venerdì scorso) si legge -, si sono esaurite le convocazioni da Gae con pubblicazione degli esiti in serata. Nessuno degli aventi diritto ha scelto di prendere servizio nel nostro istituto e ad oggi risultano scoperti 5 posti interni, 2 posti part time, un posto di sostegno e 12 ore di part time di sostegno». A tutto questo si aggiunge il fatto che anche l'organico dei collaboratori scolastici (personale Ata) è ancora incompleto. «Considerata la delicatezza del momento dell'accoglimento e dell'inserimento dei più piccoli, che impone la presenza di un numero adeguato di docenti e di collaboratori scolastici prosegue la dirigente nella circolare -, è stato deciso di posticipare l'inizio dell'attività didattica per tutti i bambini di 3 anni delle sei scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Feltre alle giornate di lunedì 21 settembre se il plesso non è sede di seggio, a mercoledì 23 settembre se il seggio è sede di seggio». È chiaro che la dirigenza è consapevole del disagio creato alle famiglie ma, si legge nella circolare, «abbiamo deciso di anteporre a tutto la sicurezza e il benessere dei bambini e delle bambine. Le condizioni di cui sopra rendono infatti inapplicabili i protocolli di sicurezza imposti dall'emergenza Covid 19».

LA REAZIONE

I genitori, alla lettura della circolare, sono rimasti senza parole. «Come genitori siamo indignati delle decisioni prese a livello dirigenziale afferma un gruppo di mamme e papà i cui figli inizieranno quest'anno il primo anno di asilo -. Sabato alle 10.45 è uscita sul sito del Comprensivo una circolare che avvisa i genitori che l'apertura della scuola per l'infanzia, per i bambini di 3 anni, è posticipata a lunedì 21, per le scuole non sede di seggio, e a mercoledì 23 per le altre, a causa mancanza di personale docente. Crediamo che abbiano avuto tutto il tempo per riorganizzare il personale docente di base. Non stiamo infatti parlando di personale straordinario, dovuto all'emergenza Covid». Il problema è quello dell'organizzazione. «Noi genitori - spiegano - ci siamo trovati, ad un giorno e mezzo dalla ripartenza, senza sapere come gestire i bambini. Queste sono decisioni prese a discapito del benessere dei bambini, che in un momento così delicato e importante per la loro crescita, hanno bisogno di vivere un po' di normalità, e altrettanto sono a discapito di noi genitori che da sei mesi che non sappiamo più cosa fare». Alcuni genitori per loro fortuna possono contare sull'appoggio di nonni o parenti, ma altri hanno dovuto dar fondo a ferie e permessi lavorativi, altri ancora sono stati costretti a spendere ingenti cifre per pagare una baby sitter.

E.S.

