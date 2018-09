Niente incarico diretto alla società pubblica ma pieni poteri al commissario straordinario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DECRETOROMA Niente affidamento diretto dei lavori a Fincantieri, ma pieni poteri al commissario straordinario. Sarà lui a decidere, ovviamente d'intesa con l'esecutivo, quale società scegliere per ricostruire il ponte crollato a Genova. Nel decreto messo a punto dall'esecutivo non c'è nemmeno la revoca immediata della concessione. In sostanza il governo passa la palla al sindaco di Genova, Marco Bocci che, con buone probabilità, sarà nominato commissario e che dovrà quindi coordinare i lavori e impegnarsi sul fronte europeo per...