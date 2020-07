SCELTE INEVITABILI

JESOLO - Niente fuochi la sera di Ferragosto sulla spiaggia di Jesolo. L'ufficialità non è ancora arrivata ma l'intenzione del Comune è quella di annullare il tradizionale Festival del Fuoco del 15 agosto. E lo stesso accadrà il 12 e 13 settembre con la cancellazione dell'Air Show assieme all'esibizione delle Frecce Tricolori. Dopo i grandi eventi saltati nei mesi scorsi, il Covid continua ancora a cancellare le manifestazioni jesolane. Soprattutto quelle di grande richiamo, frequentate da migliaia di persone. E proprio per rispettare la normativa anti assembramenti, l'Amministrazione comunale si è vista costretta ad annullare gli eventi seguendo di fatto l'esempio del Comune di Venezia con i fuochi del Redentore. «L'ufficialità ancora non c'è ammette il sindaco Valerio Zoggia ma ormai la decisione credo sia inevitabile, nei prossimi giorni ci confronteremo anche con le forze dell'ordine e formalizzeremo la decisione. Del resto stiamo parlando di due grandi eventi che richiamano migliaia di persone: in entrambi i casi sarebbe impossibile contingentare gli afflussi, limitare gli accessi e garantire il distanziamento fisico. Purtroppo non abbiamo scelta anche perché non credo che le normative anti assembramento attualmente in vigore verranno modificate nei prossimi giorni». Per il momento, il Comune ha deciso invece di confermare il presepe di sabbia in piazza Marconi e il mercatino di Natale in piazza Mazzini, con la promozione di quest'ultimo evento già avviata nei giorni scorsi. «Si tratta di due manifestazioni conclude Zoggia che richiamano molti visitatori che possono essere gestite diversamente, soprattutto per quanto riguarda gli accessi che verranno contingentati».

NIENTE BEACH ON FIRE

Niente fuochi anche a Cavallino-Treporti, dove a fine agosto era in programma il Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico che copre i 13 chilometri di arenile. «Le motivazioni che ci hanno indotto a questa scelta responsabile sono molteplici spiega la sindaca Roberta Nesto - a partire dalla situazione emergenziale Covid 19 ancora in atto. Una parte importate di queste risorse comunali sono già state utilizzate nel periodo di lock-down per sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Anche nel futuro prossimo le risorse disponibili vanno impegnate con attenzione a favore delle famiglie del territorio, per assicurare la continuità dei servizi essenziali e di tutte le misure possibili a sostegno dei lavoratori». Anche le strutture turistiche hanno concordato all'unanimità il reimpiego dei fondi a loro disposizione, in particolare con azioni di valorizzazione e promozione del territorio.

Giuseppe Babbo

