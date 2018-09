Niente danza del Ventre: dissidi per la sagra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non si fa vedere né trovare: don Mauro da Rin Fioretto sembra proprio svanito nel nulla. Ed è, probabilmente, proprio quello che voleva. Ritirarsi in disparte, fermarsi un po' e riposarsi, per riprendere magari con più tenacia e vivacità il suo ministero pastorale. A tre giorni dall'annuncio del vicario generale don Giuliano Zatti, nessuno ha più avuto notizie del prelato. Nemmeno i collaboratori delle tre parrocchie di Vigonza, Pionca e Peraga sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Se n'è andato all'improvviso ma qualcuno rivela...