«Niente compromessi, così si battono»

DOPPIO INCONTROCASTELFRANCO «La mafia in Veneto c'è, ma talmente radicalizzata, che scovarla è difficile». Queste le parole che Luciano Tirindelli, uomo della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, utilizza per definire il cancro della società che affligge in maniera sempre più profonda anche il Veneto. L'uomo della scorta, ieri ha ripercorso, insieme a cittadini e studenti castellani, la drammaticità non solo della tragedia del 23 maggio 1992 ma anche dell'intero fenomeno mafioso. «Quello di cui si parla nel...