«Niente casini», così i Casalesi controllavano il paese

IL RITRATTOERACLEA «Tanti anni fa glielo dissi proprio alla sua famiglia, a suo zio. Dissi, a Eraclea non fate bordello, ho figli. A Eraclea voglio stare tranquillo, non si fa bordello. Non ci sono mai venuti a Eraclea a fare il giro che facevano. Si è permesso qualche scimunito di albanese a vendere qualche pezzetto ma non a fare i giri. Capisci? Finché voglio io però. Poi mi sono reso conto che non vale la pena di difendere un paese dove dopo sei pure trattato male, fate quello che cazzo volete voi».Luciano Donadio sta parlando con il...