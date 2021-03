VENEZIA Un disagio contenuto. Il giorno tanto atteso, ieri, per vedere l'effetto delle vaccinazioni sul personale delle materne e degli asili comunali è stato in sostanza uno scampato pericolo. Disagi ce ne sono stati, ma a macchia di leopardo e nessuna scuola è stata chiusa. Questo anche perché nonostante le reazioni ci siano state, l'aver vaccinato il personale della scuola entro venerdì sera ha permesso di trasformare sabato e domenica scorsi in giornate cuscinetto nelle quali scontare le eventuali reazioni come dolori alla testa, al corpo e febbre, in alcuni casi anche alta.

Se nei nidi e nelle materne che dipendono da Ca' Farsetti non ci sono stati i tanto temuti disagi, qualche grattacapo in più in fase organizzativa si è avuto per le scuole materne e gli asili nido della Fismm i cui circa 300 dipendenti che mancavano all'appello per la somministrazione di AstraZeneca sono stati immunizzati sabato. Così, con una reazione allergica che si è avuta su circa il 20 per cento dei vaccinati, ieri mattina alcune sezioni del nido e della scola dell'infanzia sono dovute rimanere a casa mentre non hanno nemmeno aperto: si tratta di una materna Ballo' di Mirano e di una a Robegano di Salzano. In entrambi i casi negli insegnanti si è sviluppata la febbre a distanza di 24 o 48 ore dall'inoculazione del siero anticoronavirus. I genitori, spiega la Fissm Venezia, erano comunque stati avvertiti venerdì pomeriggio dell'eventualità di poter rimanere chiuse, come poi è accaduto.

E ieri al Padiglione Rama di Mestre, al palazzetto di Camponogara e all'ospedale di Chioggia è iniziata la campagna di vaccinazione per il personale delle scuole statale, paritarie e private (elementari, medie e superiori) e delle tre università veneziane. Alta l'adesione da parte di insegnanti e del personale scolastico, tanto che sul sito dell'Ulss 3 non è più possibile prenotare il proprio turno, in attesa che dall'azienda vengano aperte nuove sedi vaccinali. (n.mun.)

