NIENTE CAOS

MESTRE Il primo giorno di scuola non ha portato il temuto caos sui mezzi pubblici. A dispetto delle preoccupazioni della vigilia, per i trasporti di Actv è stata una giornata tranquilla. Il potenziamento delle linee con i nuovi orari, la diversificazione degli orari di entrata e uscita in classe, la bella e calda giornata di sole, hanno di fatto scongiurato la ressa a bordo degli autobus. Molte famiglie dei bambini delle scuole primarie hanno preferito accompagnarli in auto. Tra i più grandi e i ragazzi delle superiori, chi ha potuto si è mosso a piedi o in bicicletta. Anche l'alternanza tra lezioni in presenza e da remoto, con la suddivisione dei gruppi organizzata a macchia di leopardo dagli istituti, ha dato una mano. Più di tutto, però, è apparsa decisiva la scelta di scaglionare gli arrivi e le ripartenze.

APPELLO ACCOLTO

È stata la dimostrazione sul campo di quanto sia stato opportuno l'appello lanciato già qualche settimana fa dal direttore generale del Gruppo Avm, Giovanni Seno, che l'aveva proposta come soluzione ideale per evitare gli assembramenti sui mezzi, la cui capienza è adesso limitata all'80% dei posti previsti dall'immatricolazione. Situazione che faceva temere l'insufficienza degli autobus a disposizione per riuscire a trasportare tutti e che ha portato Avm a indire una gara per i privati, con cui ha affidato alla società Marini il compito di supportarla con delle corse aggiuntive. «Nessun autobus è arrivato a riempirsi all'80%», ha dichiarato ieri Seno, confermando che il ritorno in classe a sei mesi dall'inizio del lockdown non ha generato problemi sui trasporti che molti si aspettavano per l'aggiunta di migliaia di studenti ai pendolari e ai turisti (pochi) che si muovono in città. Certo, il primo giorno conta fino a un certo punto. «È ovviamente prematuro per esprimere un giudizio ha sottolineato Seno Bisognerà aspettare almeno un paio di settimane per tirare le somme. Siamo in una situazione di stand by: molti utenti aspettano per capire, è normale che sia così. Ci saranno degli assestamenti e l'utenza crescerà». Si tratterà di capire cosa succederà anche con l'arrivo delle prime pioggie. Intanto, che ci si trovi in una condizione di attendismo, lo confermano i dati ufficiali della società sulla riduzione degli abbonamenti: al 6 settembre scorso, quelli ordinari sono diminuiti del 26% sull'urbano e del 37% sull'extraurbano; peggio ancora vanno gli abbonamenti per gli studenti, con una contrazione del 34% sull'urbano e del 67% sull'extraurbano. Numeri che incidono sul bilancio, ma che andranno valutati secondo l'evoluzione delle prossime settimane. Numerosi, ieri, gli ispettori, i funzionari e i coordinatori sparsi sul territorio per controllare che la situazione scorresse via tranquilla, ma anche per loro, così come per gli autisti, non ci sono state grosse criticità. Un piccolo contrattempo si è verificato nella zona di Mestre centro dove le scuole hanno sbagliato a comunicare ad Actv lo scaglionamento degli orari e non c'è stata perfetta coincidenza tra gli ingressi, le uscite e i mezzi a disposizione.

SOLO QUALCHE CORSA BIS

Problema risolto tempestivamente con l'invio di qualche bis. «La soluzione della diversificazione degli orari è strategica, mi auguro che resti in vigore per tutto l'anno. Torneremo a farlo presente negli incontri che abbiamo con l'Ufficio scolastico e suggerirei agli uffici e alle aziende di fare altrettanto», ha rimarcato Seno. La giornata è scorsa via tranquilla anche per gli autobus privati di Martini che ha vinto la gara per le corse aggiuntive mettendo in campo i suoi 9 mezzi e un'altra ventina di altre imprese a cui ha subappaltato il servizio. «Per alcune corse abbiamo avuto non più di 4-5 studenti, quelle più frequentate sono arrivate a 25, circa il 50% della capienza massima possibile che è di 54 passeggeri, ben lontani dal limite dell'80%», ha comunicato l'amministratore delegato della società Massimo Fiorese. Gli autobus privati sono impegnati nel servizio urbano e coprono molto extraurbano nella zona del Miranese e dei paesi più interni della Riviera del Brenta. Effettuano lo stesso percorso delle linee Actv con l'obiettivo di offrire un'alternativa di trasporto in più nel caso in cui i mezzi pubblici si riempiano al massimo. «Serve qualche tempo per monitorare l'andamento e immaginiamo sarà necessario qualche aggiustamento ha osservato Fiorese Gli orari diversificati aiutano, l'altra faccia della medaglia è che dobbiamo correrci un po' dietro. Intanto è importante che il primo giorno sia andato bene».

Alvise Sperandio

