Niente calata teutonica di Pentecoste ma in compenso arrivano gli italiani

Jesolo Weekend sottotono, Pentecoste con poche prenotazioni. Niente invasione teutonica sulla spiaggia di Jesolo, tanto che l'occupazione alberghiera oscilla attorno al 50%. Ad alzare la percentuale però sono le prenotazioni arrivate dal mercato interno, ovvero dai turisti italiani che si sono concessi un fine settimana in riva al mare. Circostanza che ieri mattina ha fatto aumentare il traffico in entrata con i soliti rallentamenti lungo via Adriatico e all'altezza della rotonda Picchi. «Effettivamente non ci sono molte prenotazioni da...