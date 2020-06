GLI AIUTI

MARCON - Niente buoni spesa, ma acquisti diretti di beni di prima necessità. E' la strategia, rivelatasi molto efficace, che sta tuttora adottando il Comune di Marcon per quanto riguarda la gestione dei contributi statali assegnati ai Comuni per far fronte alle ricadute sociali connesse all'emergenza Covid -19.

Siamo davvero soddisfatti - afferma il sindaco Matteo Romanello - di constatare che le nostre scelte sono state azzeccate. Siamo stati uno fra i pochi Comuni, forse l'unico, che ha optato per acquisti diretti di prima necessità e non per i buoni spesa, muovendoci a sostegno delle persone in difficoltà in tempi rapidissimi.

Il 29 marzo il Governo ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di 92.846,29 euro e un paio di giorni dopo la Giunta ha dapprima approvato la variazione di bilancio necessaria per l'utilizzo di tale contributo e subito dopo le modalità per l'assegnazione delle misure urgenti di solidarietà sociale.

A differenza di altre realtà continua Romanello - abbiamo scelto di assegnare la borsa della spesa alimentare anche a chi si è ritrovato dall'oggi al domani in cassa integrazione e ancora non aveva ricevuto l'indennità.

In questo modo siamo riusciti ad ottimizzare le risorse predisponendo borse spesa calibrate in base al numero delle persone facenti parte della famiglia richiedente - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali, Carolina Misserotti - e predisponendo pure kit spesa distinti per bambini sotto i tre anni con generi a loro rivolti, come omogeneizzati, pastine, farine latte e biscotti per i più piccoli. In qualche sporadico caso e solo per estrema necessità abbiamo previsto anche kit con dispositivi igienici e pannolini.

Le borse vengono consegnate sia settimanalmente che ogni 15 giorni. Con questo sistema spiega Romanello - siamo riusciti ad aiutare 168 nuclei famigliari e allo stato attuale possiamo ancora contare su circa 25mila euro, che ci dovrebbero consentire di continuare a sostenere chi è in difficoltà fino alla fine di questo mese. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di tanti cittadini marconesi che si sono occupati direttamente della distribuzione e per questo conclude il sindaco - ringraziamo Caritas, Pro Loco Marcon e Young Lab, Associazione Genitori Malipiero, Noi Due Gaggio San Liberale, Gruppo delle Parrocchie, Auser e tanti singoli cittadini.

