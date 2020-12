MESTRE Niente assoluzione dei peccati, in diocesi si va avanti con la confessione individuale, a tu per tu col prete. Lo comunica il vicario episcopale per la Pastorale, don Daniele Memo, dopo che il patriarca Francesco Moraglia si è confrontato con i suoi collaboratori. A inizio mese, alla luce del rischio che un dialogo ravvicinato tra fedele e sacerdote potesse favorire la diffusione del contagio, la Conferenza episcopale triveneta aveva deliberato che, a discrezione dei vescovi, si possa evitare la confessione ordinaria. Il patriarca e i vicari di zona si legge nella nota pubblicata sul settimanale Gente veneta hanno convenuto che in diocesi non si verifichi una situazione che configuri il caso di grave necessità per concedere, a giudizio del vescovo, l'uso della terza forma, che prevede l'assoluzione generale, salvo che in situazioni particolari. Ai sacerdoti sono date tre indicazioni: che il sacramento sia celebrato in chiesa, in spazi ampi e ben areati, mantenendo una distanza tra fedele e prete di almeno un metro e mezzo; che siano usati i dispositivi di protezione; che la durata della celebrazione sia contenuta. I sacerdoti sono invitati a fissare i giorni e gli orari per diluire la presenza dei fedeli, raccomandando di non attendere i giorni immediatamente precedenti il Natale per confessarsi. Viene, inoltre, richiesta una catechesi di preparazione, facendo presente che in tale periodo a rischio di contagio l'accusa dei peccati dev'essere sintetica, ma completa: il tutto, però, evitando di dare l'impressione di una complicata burocrazia. All'assoluzione generale possono ricorrere solo i cappellani degli ospedali, delle case di riposo e della comunità che accolgono malati e disabili i quali, essendo particolarmente vulnerabili, o non possono accedere alla confessione individuale o comunque sarebbero a rischio. Devono farne prima richiesta al patriarca e, se accordata, osservare le modalità di svolgimento indicate precedendola con la catechesi sul sacramento e l'importanza della riconciliazione di persona.

Alvise Sperandio

