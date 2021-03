NIENTE ASSALTO

VENEZIA Il tanto temuto assalto alla fine non c'è stato, contrariamente a quanto si era preventivato. Soprattutto se considerato che quello di ieri è stato l'ultimo giorno di libertà prima del passaggio in arancione. I numeri parlano chiaro: nel centro storico lagunare, di gente ne è arrivata tanta, ieri, ma non nelle cifre dei weekend delle settimane passate. Sono state infatti tra le 22 e 24mila, le presenze, a fronte delle circa 30mila del 28 febbraio scorso. Insomma, tra campi e calli non è certo mancato il movimento, segno di una voglia di distrazione confermata anche dai clienti nei bar e nei ristoranti. Ma tutto si è svolto senza intoppi. Anche in zone in cui come fondamenta degli Ormesini e della Misericordia ci si è abituati a ben altro. Basti pensare che i tavolini di qualche locale, solitamente tutti occupati, intorno alle 16 ieri avevano ancora qualche posto libero. In Strada Nuova il flusso costante dei passanti era ordinato, intensificatosi di più in Lista di Spagna intorno alle 18, nel momento in cui i visitatori hanno iniziato a fare ritorno a casa e a dirigersi verso la stazione ferroviaria o Piazzale Roma. Dove però non si sono viste, nemmeno qui, le scene allucinanti che i veneziani hanno ancora davanti agli occhi. Qualche coda alle biglietterie automatiche e un piccolo assembramento al binario 15, per il regionale in direzione di Verona. Flusso che il personale ferroviario ha gestito facendo salire a bordo i viaggiatori in maniera ordinata. Panorama tranquillo pure a piazzale Roma, nonostante il blocco temporaneo del tram causato da un incidente a Mestre.

PREOCCUPAZIONI

In tutto questo, rammarico e rabbia trasparivano nello sguardo e nelle parole di chi si trova costretto a doversi arrendere, per l'ennesima volta, alle normative in vigore da oggi. Che il Veneto sarebbe passato in zona arancione ce lo si aspettava. Ma per ristoratori e baristi, il passaggio ai fatti è comunque stato una doccia fredda. Loro, ieri, hanno vissuto una giornata all'insegna di un flusso di clienti specialmente giovane costante ma ordinato. Una domenica dal retrogusto amaro, nella consapevolezza che dal giorno seguente oggi tutto sarebbe cambiato. Almeno finché la morsa delle restrizioni non sarà allentata. Perché il mondo della ristorazione, proprio come il ritorno all'arancione impone, non potrà aprire le porte al pubblico fino a data da destinarsi. Insomma, niente consumazione sul posto. E locali aperti solo per asporto. Aldo Campalto, dell'omonimo pub in fondamenta degli Ormesini, si dice ormai rassegnato. «Si contava di ripartire ma poi è arrivato un nuovo stop commenta da dietro al bancone e ancora più duro dei precedenti, psicologicamente parlando. Si respira un'incertezza generale, non si sa quando riprenderemo. Niente asporto, nei prossimi giorni. Chiuderemo».

RISTORI A SINGHIOZZO

«Ristori? Le tranches da 600 euro di marzo e aprile 2020 sono arrivate. Poi qualcosa a maggio, mentre a novembre solo il 30% circa della perdita. Dopodiché niente altro», dice la figlia Arianna, raccontando di essere in cassa integrazione alternata. «All'inizio era regolare, ma ora... Mi sono arrivati a febbraio i soldi di novembre». «Mentalmente siamo distrutti spiega Edoardo Milliaccio, di quel Dodo Caffe che in ottobre si era reso protagonista di una protesta pacifica contro la chiusura anticipata dei locali I numeri dei contagi mi sembrano confusi: sono arrabbiato. Tra luglio e novembre ho ricevuto 4mila euro di ristori. Ma dal 2021 ancora niente. Ho un dipendente in cassa integrazione. Un nuovo segnale di protesta? Mi sarebbe piaciuto darlo, ma mia moglie mi ha fermato». Gianluca Guadagni è gestore, insieme ad altri soci, del Bancogiro e Sottobanco. E le sue parole rivelano uno stato stato d'animo sfiduciato. «E' passato un anno, dall'inizio della pandemia, e nulla è cambiato. Il problema sono i Dpcm continuamente diversi. Ristori? Per Bancogiro non abbiamo preso neanche il 4% del fatturato dell'anno precedente. Praticamente niente. I 13 dipendenti sono in cassa integrazione e stanno ancora attendendo quella di gennaio. Stiamo lavorando solo noi soci». «Sono rassegnato. La speranza dice Samuele Benetollo, chef dell'Ogio in fondamenta Cannaregio è ormai nei ristori: qualcosa è arrivato ma sono bloccati da parecchio e comunque arrivano a cifre minime. Lavoro da solo per tutta la settimana mentre nei weekend ho degli aiuti. Da oggi? I rifornitori sono fermi, andrò a fare la spesa al supermercato: grazie a contratti con aziende, potrò tenere aperto solo per gli operai, per dare loro un servizio di continuità».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA