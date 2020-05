LA POLEMICA

TREVISO Il Veneto e Treviso tagliati fuori dagli stanziamenti straordinari previsti dal governo per i territori più colpiti dall'emergenza coronavirus: 200 milioni di euro, nessuno destinato al Veneto e alla Marca. Per Ca' Sugana è stato un colpo basso. Il sindaco Mario Conte non l'ha presa bene. E ha subito rispolverato la richiesta, fatta già per ben due volte ottenendo solo un assordante silenzio come risposta, di un incontro urgente col presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo ha fatto indossando i panni di presidente dell'Anci Veneto. Protesta che però non scalda il Pd, nemmeno a livello locale. Roberto Grigoletto, ex vicesindaco, ribatte: «Si tratta di una prima parte di fondi destinati alla Lombardia, territorio che ha pagato un prezzo altissimo al contagio. Tutti ricordiamo i camion pieni di bare di Bergamo, poi arriverà anche il Veneto. Conte, il sindaco, non usi queste battaglie per la sua scalata ai vertici dell'Anci».

RABBIA

Il primo cittadini trevigiano però va dritto per la sua strada: «Dopo le richieste inascoltate di un confronto con il Presidente del Consiglio, l'esclusione del Veneto dallo stanziamento straordinario di 200 milioni per i Comuni dei territori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria è una beffa e un danno ulteriore per noi». E il suo pensiero va al focolaio scoppiato nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello, alla città diventata per quasi tre mesi il centro di una zona rossa che l'ha isolata di fatto dal resto del paese. E poi le vittime, i contagiati, gli sforzi per potenziare le sale rianimazione, i posti di lavoro persi, le richieste di aiuti. Il Veneto e la Marca, insomma, secondo la sua visione dovevano essere prese in considerazione fin da subito: «Solo a Treviso - ricorda Conte tornando a indossare i panni di sindaco e non più quelli di presidente dell'Anci - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le richieste di aiuto arrivate ai servizi sociali sono quintuplicate. E non ci sarebbe stata emergenza?».

I CONTI E LO SCONTRO

E poi le vittime, l'angoscioso bilancio che ha scandito ogni giorni da marzo in poi: «Nella Marca abbiamo avuto 1300 persone ricoverate e uno dei primi focolai nel reparto di Geriatria dell'Ospedale Ca' Foncello che ha determinato l'inserimento di Treviso, con Padova e Venezia, nella zona rossa. Ciò ha comportato, solo per la Marca trevigiana, l'annullamento di eventi e fiere riconosciuti a livello nazionale, basti pensare alla Primavera del Prosecco con le Colline di Conegliano-Valdobbiadene da poco riconosciute Patrimonio Unesco, l'azzeramento del turismo, la perdita di almeno 4mila posti di lavoro e il rischio di chiusura per il 35% delle attività». Conte è deciso: «Siamo diventati zona rossa una settimana prima del resto d'Italia. Ci ricordiamo tutti quel sabato sera surreale in cui, nel giro di 10 minuti, abbiamo scoperto di essere isolati e abbiamo dovuto avvisare i cittadini di restare tappati in casa a tempo indeterminato. E quando c'è da destinare risorse per chi ha patito questi disagi il Veneto viene dimenticato? Non esiste. Il presidente del Consiglio ci deve stare a sentire, ho un mandato preciso da parte dei comuni veneti. Deve farlo. E lo farà a costo di prendere la macchina a andare davanti a Palazzo Chigi fino a quando non mi riceverà». Grigoletto non condivide: «Il sindaco esalta sempre Zaia dicendo che ha difeso il Veneto, con questi atteggiamenti si contraddice - sottolinea - secondo noi è giusto aiutare per primi chi è stato più colpito. Il Veneto non verrà dimenticato. Mi sembra invece che il nostro primo cittadino abbia sempre troppa fretta di attaccare il Governo. Basta fare propaganda su tutto».

L'AFFONDO

In ogni caso il premier Conte non è il solo bersaglio della sfuriata del primo cittadino trevigiano. Nel suo mirino ci finisce anche l'Anci nazionale che, in queste ore si sta dimostrando piuttosto freddo nei confronti dei disagi dei colleghi veneti: «Sinceramente pretendo che l'Anci nazionale prenda posizione, il Veneto è stato dimenticato e non è accettabile. Tutti i sindaci dei nostri territori sono in difficoltà, fanno sforzi immani per sostenere i propri cittadini e vanno ascoltati. Chiamerò De Caro (presidente Anci nazionale ndr) per chiedere un intervento immediato. Lo pretendo. E se non sarà così, pur apprezzando tutto quello che l'Anci nazionale ha fatto in questi mesi così difficili, qui in Veneto dovremo fare profondo riflessioni su questo rapporto che evidentemente non funziona. Purtroppo, in tutti questi mesi, i sindaci sono stati ignorati a più riprese. Non è accettabile».

Paolo Calia

