Nidi e infanzia, concorsone per assumere 28 maestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLE COMUNALIVENEZIA Si sono presentati in 300 per 28 posti da maestra distribuiti tra i 27 nidi e le 18 scuole d'infanzia comunali. I concorsi si stanno svolgendo in questi giorni e selezioneranno il personale (19 per i nidi, 9 per la scuola d'infanzia) che andrà a coprire le sostituzioni di quest'anno e del prossimo. «Erano concorsi molto attesi - ha sottolineato, ieri, l'assessore al personale, Paolo Romor - visto che non ne venivano banditi dal 2004 per quanto riguarda le scuole d'infanzia e dal 2010 per i nidi».ISCRIZIONI IN...