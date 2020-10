IL RITRATTO

NOVENTA DI PIAVE «Era un ragazzo buono come il pane, sempre con il sorriso. E' come se avessi perso un figlio». Parole che toccano il cuore, quelle di Carlo Campus, lo zio di Nicolò Minello, il ragazzo di 22 anni tragicamente deceduto nell'incidente stradale di domenica sera, a Salgareda.

Nella Bmw finita fuori strada c'erano anche gli amici Giuseppe Greco, 29 anni, di Meolo; Valerio Castiglione, 22 anni, Gaston Vogel Beita, 23 anni e Patrik Angeli, 22 anni, di Noventa. La famiglia di Nicolò è molto conosciuta e stimata in paese. La mamma Agostina Niva Perissinotto gestisce, con altri familiari, lo storico bar Rolando, situato in pieno centro cittadino. La primogenita di Niva e Vittorino Minello, Alessandra, di 37 anni, vive invece a Firenze.

LAVORAVA A JESOLO

Nicolò lavorava da un paio di settimane per la Tecnocasa di San Donà di Piave, dopo avere svolto la stessa professione per una agenzia immobiliare di Jesolo. Ma quando poteva dava una mano al bar: inconfondibile il suo sorriso e la sua semplicità nel fare le cose, sempre con educazione e rispetto. «Un lavoro che gli piaceva, quello al bar dice ancora lo zio Carlo tanto è vero che aveva già espresso l'intenzione di entrare in società: gli sarebbe piaciuto farlo, magari portando alcune sue idee. Aveva anche lavorato al Marina Club di Jesolo». Nel frattempo lavorava per l'agenzia immobiliare, «dove non faceva mancare il suo apporto con serietà e dedizione. Poi gli piaceva anche il modo di vestire, sempre elegante, che il lavoro richiedeva».

Nicolò era un bravo ragazzo, semplice e senza grilli per la testa: «Si potrebbe dire un ragazzo acqua e sapone, buono come il pane, sempre con il sorriso. Una persona semplice e spontanea: il classico bravo ragazzo che non avrebbe mai fatto male ad una mosca. E la stessa compagnia che frequentava era fatta di ragazzi così. Con il gruppetto era andato a mangiare una pizza vicino a Salgareda e stavano rientrando a casa». Per lo zio Carlo è stato un duro colpo. «E' come se fosse stato mio figlio», ripete con la voce rotta dalla commozione.

CALCIATORE PROMETTENTE

Nicolò Minello era una promessa del calcio, gli piaceva molto giocare. Attaccante di ruolo, adesso era tesserato nel Grassaga, in Terza categoria. «Aveva iniziato con noi da agosto ricorda il tecnico, Cristian Terreo ma avrei voluto portarlo qui da noi già dalla stagione precedente. Di proprietà del Ponte Crepaldo, l'anno scorso aveva giocato a Meolo. Sabato era naturalmente con noi per la partita contro il Caorle, con la sua maglia numero 10. Com'era Nicolò? Un bravissimo ragazzo: nessuna parola fuori posto, sempre disponibile, anche dal punto di vista umano. Di poche parole, ma che si faceva sentire molto all'interno del gruppo e che si faceva volere bene da tutti. Da questo punto di vista, un ragazzo ideale. Nonostante la sua giovane età si era inserito subito nel gruppo, guadagnandosi il rispetto di tutti».

La società ha poi espresso il pensiero di tutti i dirigenti, i giocatori e lo staff, con un post su Facebook. «Non trovando le parole adatte alla perdita di un ragazzo sempre solare, felice e sorridente, l'asd Grassaga si stringe tristemente attorno alla famiglia di Nicolò. Un'altra gravissima notizia che ha scosso la nostra comunità. Ancora incapaci di assorbire e credere a tale notizia, rinnoviamo le condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro Mine». Pochi istanti dopo la pubblicazione del post, sono iniziati i commenti lasciati, uno dopo l'altro, da molte società del territorio, incredule per quanto accaduto e tutte vicine alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA