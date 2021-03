«Minor severità clinica nei bambini rispetto agli adulti e complicanze fortemente legate a comorbidità esistenti». A rendere noti i risultati di uno studio condotto su 759 bambini affetti da covid in tutto il territorio nazionale, sia a livello ospedaliero che territoriale, è stato il dottor Giangiacomo Nicolini attraverso la sua pagina Facebook. «In Medicina si fa così. Prima si pubblica, poi si parla» ha esordito nel suo post. «Sono orgoglioso di far parte di un grandissimo gruppo di colleghi e amici con cui è meraviglioso lavorare e produrre scienza. Grazie soprattutto a Silvia Garazzino per il grandissimo lavoro, a tutto il Direttivo della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (Sitip) alla Società Italiana di Pediatria (SIp) e ai tanti colleghi che hanno raccolto i dati a livello nazionale».

«Questo studio - ha spiegato - raccoglie una delle maggiori casistiche a livello europeo e fornisce una importante chiave di lettura sull'andamento dell'infezione da covid in età pediatrica». Tra i 688 bambini sintomatici, la febbre è risultato il sintomo più comune (81,9%), 149 bambini (19,6%) hanno sviluppato complicazioni, spesso legate a comorbidità. Nonostante il 47% dei pazienti sia stato ricoverato in Ospedale, con una degenza tanto più breve quanto più piccoli erano i bambini, solo il 4% ha necessitato - rivela sempre lo studio - di cure intensive.

