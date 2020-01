I SOCCORSI

VENEZIA Ha trascorso la notte in ospedale, in osservazione, Nicola Paccagnella, direttore della Laguna Trasporti di Sant'Elena. Per precauzione, per aver respirato il fumo acre dell'incendio, ma anche per la temperatura delle esalazioni, che potrebbero aver danneggiato le vie aeree. Per tutto il pomeriggio è stato sottoposto ad aerosol e verrà dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi.

Nicola, 47 anni, si è fiondato nell'appartamento appena è stata portata giù l'anziana e, con l'estintore procurato dalla cognata Alessandra Tosi, è riuscito a controllare l'incendio.

Ma c'è un altro soccorritore chiave nella vicenda, che si chiama Dennis, operaio della ditta di espurgo pozzi neri Rosan.

Lui, un uomo robusto, ha portato in braccio l'anziana signora, sollevandola di peso sulle scale, fino all'esterno, dove le è stata offerta una sedia per riprendersi.

Era infatti frastornata dall'accaduto, e avrebbe voluto tornar dentro e spegnere lei il fuoco.

«Dennis è stato bravo e pronto di spirito - racconta Ferdinando, il titolare nel negozio di alimentari, parlata napoletana che trasmette simpatia - gli ho detto di suonare alla porta e di dire che ero io, perché la signora non avrebbe mai fatto entrare uno sconosciuto in casa. Io nel frattempo dovevo staccare i contatori per evitare danni peggiori. Infatti quando lei ha aperto, un po' titubante perché conosce la mia voce, lui ha infilato il piede nella fessura per evitare che lei richiudesse l'uscio. Vedendo che fisicamente non sarebbe riuscita a cavarsela a lungo, la signora ha iniziato a scappare per la casa, per nascondersi, ho gridato a Dennis di prenderla a forza e portarla fuori a tutti i costi. Lui l'ha trovata, nella nuvola di fumo che aveva invaso le stanze, e se l'è caricata in braccio, facendola scendere contro la sua volontà. Ma è stato provvidenziale. Lei sembrava sotto choc, non si rendeva bene conto della situazione e probabilmente non ha capito il pericolo che ha corso e da cui è stata salvata. Solo più tardi, una volta all'esterno, si è ripresa. Ma sono sicuro che vorrà tornare molto presto a casa sua».

Saranno i periti a stabilire le cause esatte dell'incendio, che ha divorato la cucina.

Nel frattempo l'appartamento non è agibile ed è scattata una gara di solidarietà per aiutare l'anziana, nubile, i cui parenti più prossimi sono una sorella altrettanto anziana e dei nipoti che però non vivono nelle vicinanze. (r.v.)

