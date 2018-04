CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORKDonald Trump attaccherà, e questa volta non sarà una missione leggera come quella di un anno fa: «Colpirà gli aerei, per mandare un segnale chiaro: quelli sono gli aerei che hanno scaricato il cloro sui civili innocenti». Parla della situazione siriana Lawrence Korb, già viceministro della Difesa con il presidente Ronald Reagan e decano del Center for Defense Information.E la reazione della Russia davanti a un attacco così massiccio?«Il Pentagono eviterà di fare vittime fra i russi, e Mosca reagirà come d'obbligo, condannando...