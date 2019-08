Nevegal: la ricetta dei turisti «Qui c'è un tesoro valorizzatelo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VIAGGIOMetti un sabato di inizio agosto sul Nevegal. Gli impianti sono ancora chiusi, ma i turisti non mancano. Gli amanti del Colle non lo tradiscono e seguono con attenzione le sorti del suo futuro. C'è chi ha la seconda casa nel centro turistico e spera in un rilancio del mercato immobiliare. Chi ama la bicicletta e a ogni occasione sale dalla pianura. Chi ancora lo scopre per la prima volta, attratto dal Santuario di Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes. Chi infine non manca mai con la sua roulotte nel Park Camping Nevegal. Ma...