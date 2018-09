«Nevegal, disastro con tanti colpevoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Il de profundis non è ancora suonato. Per il Nevegal non è detta l'ultima parola. In ogni caso, dovesse essere davvero la fine per il Colle, «non sarebbe colpa dell'amministrazione comunale». Jacopo Massaro non ci sta a giocare allo scaricabarile. Anche perché non è il momento dei processi e delle accuse. Semmai è il momento per le mission impossible. E il Nevegal ha il physique du role adatto ad essere salvato in extremis. È già successo altre volte, del resto. Anche se stavolta sembra tutto più complicato:...